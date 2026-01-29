Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ ο Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη... βούλα είναι ο Αντρέ Λουίζ μετά την ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά.

Μετά την πρόκριση στους "24" του Champions League ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Αντρέ Λουίζ.

Αναλυτικά:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίς. Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002, προέρχεται από τη Rio Ave, με την οποία εφέτος πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Προηγούμενη ομάδα του στην Πορτογαλία ήταν η Estrela Amadora (41 συμμετοχές, έξι γκολ).

Ο Λουίς ξεκίνησε στο Rio de Janeiro από τα τμήματα υποδομής της América FC, από όπου μεταπήδησε σε αυτά της Flamengo. To 2021 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Flamengo, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αντρέ, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!”