Στην Ελλάδα σήμερα οι σοροί των φίλων του ΠΑΟΚ

Onsports Team

Με ειδική πτήση θα φτάσουν στη χώρα μας σήμερα οι σοροί των 7 οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, ενώ με άλλη πτήση θα επιστρέψουν στη χώρα μας οι δύο από τους τρεις επιζώντες.

Στην Ελλάδα με ειδική πτήση επαναπατρίζονται σήμερα Πέμπτη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, ενώ με άλλη πτήση επιστρέφουν στην Ελλάδα και δύο από τους τρεις τραυματίες.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Με άλλο αεροσκάφος θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής οι δύο από τους τρεις επιζώντες, που είναι σε θέση να ταξιδέψουν, ενώ ο τρίτος θα παραμείνει στη Ρουμανία λόγω επιπλοκών που παρουσίασε και οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε νέα χειρουργική επέμβαση.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις Ρουμανικές Αρχές για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τις λεπτομέρειες της επιστροφής τους.