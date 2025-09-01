Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: «Συγχαρητήρια Τζέριαν»
Οnsports Τeam 01 Σεπτεμβρίου 2025, 12:21
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Τζέριαν Γκραντ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης με τις ΗΠΑ στο Americup.

Ο Τζέριαν Γκραντ όχι μόνο βρέθηκε στο ρόστερ της Εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτείων για το Americup. αλλά τα πήγε περίφημα οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση της τρίτης θέσης του τουρνουά και του χάλκινου μεταλλίου. 

Συγκεκριμένα, η Αμερική επικράτησε του Καναδά και πήρε την τρίτη θέση στο Americup, με τον Γκραντ να γυρίζει στην Ελλάδα με μετάλλιο.

«Επιστρέφοντας σπίτι με το χάλκινο μετάλλιο του FIBA ​​AmeriCup 2025! Συγχαρητήρια Τζέριαν», ανέφερε η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.



