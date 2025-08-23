Ομάδες

Το δώρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του στην Εθνική
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 20:33
ΜΠΑΣΚΕΤ

Λίγες μέρες πριν αναχωρήσει η αποστολή για το Eurobasket 2025, ο «Greek Freak» πήγε με δώρα στην προπόνηση και τα έδωσε στους συμπαίκτες του.

Έχει γίνει συνήθεια όποτε είναι στην αποστολή της Εθνικής ομάδας. Φέτος δε γινόταν να αποτελέσει εξαίρεση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγες μέρες πριν αναχωρήσει η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για την Κύπρο όπου θα δώσει τους αγώνες του ομίλου στο Ευρωμπάσκετ 2025, εμφανίστηκε στην προπόνηση με δώρα.

Ο «Greek Freak» μπήκε στο Telekom Center Athens με πολλά κουτιά να τον συντροφεύουν. Ένα για κάθε συμπαίκτη του. Δωρίζοντας στους διεθνείς από ένα ζευγάρι παπούτσια.

gzc26nlwaaanlcj.jpg

Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο χάρισε από ένα ζευγάρι «Giannis Freak 7 “Night Shift”» στους συμπαίκτες του. Κάτι που έχει ξανακάνει. Με το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή χαμόγελα και τις ευχαριστίες των διεθνών προς τον συμπαίκτη τους.

gzc26zfwoaapavb.jpggzc26m9wmaacouk.jpg

 



