Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία
Onsports Team 22 Αυγούστου 2025, 19:40
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία

Το τελευταίο ματς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο «Ακρόπολις», θα βρει την Εθνική με σημαντικές απουσίες.

Η Εθνική Ελλάδας μετά την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Λετονία πριν δύο μέρες, αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα έχει σημαντικές απουσίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε… όργια με τους Λετονούς, δε θα αγωνιστεί. Το ίδιο θα συμβεί με τον Κώστα Σλούκα που είχε 10 ασίστ στο προηγούμενο φιλικό. Εκτός μένει και ο Ντίνος Μήτογλου, που είναι σταθερά από τους καλύτερους της Εθνικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες. Οπότε τα συμπεράσματα για τον Έλληνα τεχνικό δε θα είναι τόσο ασφαλή καθώς απουσιάζουν σημαντικά κεφάλαια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενόψει Eurobasket.

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Η αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό
1 λεπτό πριν Asteras Aktor: Η αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία
50 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τσέλσι: Μερίδιο του μπόνους FIFA Club World Cup στις οικογένειες Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα
2 ώρες πριν Τσέλσι: Μερίδιο του μπόνους FIFA Club World Cup στις οικογένειες Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών
2 ώρες πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved