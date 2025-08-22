Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία

Onsports Team

Το τελευταίο ματς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο «Ακρόπολις», θα βρει την Εθνική με σημαντικές απουσίες.

Η Εθνική Ελλάδας μετά την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Λετονία πριν δύο μέρες, αντιμετωπίζει την Ιταλία στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα έχει σημαντικές απουσίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε… όργια με τους Λετονούς, δε θα αγωνιστεί. Το ίδιο θα συμβεί με τον Κώστα Σλούκα που είχε 10 ασίστ στο προηγούμενο φιλικό. Εκτός μένει και ο Ντίνος Μήτογλου, που είναι σταθερά από τους καλύτερους της Εθνικής.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες. Οπότε τα συμπεράσματα για τον Έλληνα τεχνικό δε θα είναι τόσο ασφαλή καθώς απουσιάζουν σημαντικά κεφάλαια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενόψει Eurobasket.