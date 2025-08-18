ΑΕΚ: Φιλικό με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Οnsports Τeam

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε πως θα δώσει και φέτος φιλική αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena (17/9, 19:30).

Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί ξανά αντιμέτωπες πέρυσι σε φιλικό τεστ στο ίδιο γήπεδο. Επίσης η Ένωση πρόσθεσε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας της αναμετρήσεις με την Κλουζ και τη Βάλτσε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο 2025-2026, η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Εuroleague, Φενερμπαχτσέ.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 19:30, στη SUNEL Arena, ακριβώς ένα χρόνο μετά την προηγούμενη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου, η «Βασίλισσα» θα βρίσκεται στη Βάλτσεα της Ρουμανίας, για ν’ αντιμετωπίσει την Κλουζ (08/09, 19:00) και την (τοπική) Βάλτσεα (09/09, 19:00) στο «Sala Sporturilor Traian».

Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της «Βασίλισσας»:

ΑΕΚ – Ν.Ε. Μεγαρίδος | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)

Κρεμόνα – ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)

Τρέντο – ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)

Κλουζ – ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

Βάλτσεα – ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ |19:30 | SUNEL Arena

Τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας»”