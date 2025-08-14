Ομάδες

Εθνική: Κόντρα στο Μαυροβούνιο με τον Γιάννη και πάλι απών
Οnsports Τeam 14 Αυγούστου 2025, 12:05
ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Κόντρα στο Μαυροβούνιο με τον Γιάννη και πάλι απών

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο (20:00, ΕΡΤ-1) σε φιλικό που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη Σπανούλη για μία ακόμα φορά να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Τα προβλήματα που αφορούν τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας συνεχίζονται, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην είναι ακόμα σε θέση να γνωρίζει το τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Την ίδια ώρα όμως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας, εν όψει Eurobasket, με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για το αποψινό φιλικό με το Μαυροβούνιο στο PAOK Sports Arena.

Αναλυτικά η αποστολή: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας.



