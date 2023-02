Της Ελλάδος τα παιδιά «κατάπιαν» τη Σερβία με σούπερ Ρογκαβόπουλο και ηγέτη Μωραΐτη (video)

Η Εθνική Ελλάδας είχε ήδη προκριθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2023, αγωνίστηκε χωρίς τους μεγάλους σταρ της Euroleague και του NBA, αλλά η νέα γενιά υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Μανωλόπουλου έφτασε σε μια απίθανη νίκη επί της Σερβίας.

Ρογκαβόπουλος (28 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα) και Μωραΐτης (23 πόντους, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) έκαναν συγκλονιστική εμφάνιση, με όλα τα παιδιά να καταθέτουν τη ψυχή τους στο παρκέ και να οδηγούν την Ελλάδα σε έναν μεγάλο θρίαμβο.

Παρότι βρέθηκαν με 13 πόντους πίσω, έστειλαν το ματς στην παράταση (80-80), όπου ο Ρογκαβόπουλος με καταιγισμό τριπόντων έκρινε το παιχνίδι.

Η Σερβία, που είχε ως πυλώνα της τον Νικολα Μιλουτίνοφ, ήθελε τη νίκη για να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ (το ερχόμενο καλοκαίρι σε Φιλιππίνες, Ινδονησία και Ιαπωνία), αλλά πλέον θα πρέπει να επικρατήσει την τελευταία αγωνιστική στο Βελιγράδι της Μεγάλης Βρετανίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αστοχία της Εθνικής στα σουτ δύο πόντων (0/8) στο πρώτο δεκάλεπτο, στοίχισε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο βρέθηκε σε μειονεκτική θέση (8-15 στο 10΄). Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο «έδεσε» η άμυνα της «γαλανόλευκης», o Ρογκαβόπουλος βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, ο Χατζηδάκης «χτύπησε» κοντά στο καλάθι και η Εθνική με επιμέρους σκορ 12-6 μείωσε σε 20-21 στο 14΄. Η σερβικη απάντηση, όμως, ήταν άμεση και ανεβάζοντας την παραγωγικότητα της έτρεξε δικό της επιμέρους σκορ 8-15, εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας (28-36), την οποία κράτησε μέχρι το ημίχρονο (30-39).

Η διάρκεια των Σέρβων σε επίθεση και άμυνα χάρισε στους «πλάβι» για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (33-44 στο 23΄), η οποία πήρε τη μέγιστη τιμή της στο 25΄ (+13, 35-48). Ένα ξέσπασμα της Εθνικής από τα 6,75 έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (41-50), αλλά ο Γέρεμιτς είχε τις απαντήσεις για το 41-53. Η τρίτη περίοδος, πάντως, ολοκληρώθηκε με τον Μωραΐτη να σημειώνει από τα 20 μέτρα (!) το τρίποντο της χρονιάς, διαμορφώνοντας στην εκπνοή το 55-62 στο 30΄.

