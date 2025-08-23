Ομάδες

Ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών με 1.500.000 δολάρια
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 07:42
Η Πράιντ απ’ το Ορλάντο των ΗΠΑ, υπέγραψε την Λίζμπεθ Οβάγε έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων και την έκανε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία.

Ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών, πραγματοποίησε η ομάδα του Ορλάντο. Η Πράιντ που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ, απέκτησε την Μεξικανή Λίζμπεθ Οβάγε. Η κοπέλα αγωνιζόταν στην Τίγκρες, ομάδα της πατρίδας της.

Για να δώσει τη συγκατάθεσή της το κλαμπ απ’ το Μεξικό, χρειάστηκε να δαπανηθεί το ποσό του 1.500.000 δολαρίων. Το οποίο και αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η 25χρονη υπέγραψε μέχρι το 2027 με οψιόν για ακόμη ένα χρόνο. Τα τελευταία 8 χρόνια είχε 136 γκολ και 103 ασίστ με την Τίγκρες, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Μεξικού. Με την εθνική ομάδα της χώρας της έχει 20 γκολ σε 81 συμμετοχές.

Το προηγούμενο ρεκόρ μεταγραφής ήταν 1.300.000 δολάρια για την Καναδή Ολίβια Σμιθμ, από τη Λίβερπουλ στην Άρσεναλ τον περασμένο μήνα.

 



