Νίκος Γκάλης: Ο «Θεός» του ελληνικού μπάσκετ στη Nova!

Ο δημοσιογράφος των καναλιών Novasports, Δημήτρης Καρύδας, ταξίδεψε στην Αμερική με την ευκαιρία της βραδιάς που διοργανώθηκε στην πόλη που «γέννησε» το μπάσκετ, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, για την είσοδο του μεγάλου αθλητή στο Naismith Hall of Fame, την ύψιστη τιμή για έναν μπασκετμπολίστα. Οι συνδρομητές των καναλιών Novasports, θα παρακολουθήσουν ένα οδοιπορικό που ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα σουτ σε ανοιχτά γήπεδα, το πρώτο γυμνάσιο, τα κολεγιακά χρόνια, τον ερχομό στην πατρίδα, τα χρόνια του Άρη, το Ευρωμπάσκετ, την καταξίωση και τη δόξα στην Ελλάδα, το μουσείο του μπάσκετ και καταλήγει στο κόκκινο χαλί του Naismith Hall of Fame.

Στο ντοκιμαντέρ εκτός από την αποκλειστική συνέντευξη του Νίκου Γκάλη στον Δημήτρη Καρύδα, εμφανίζονται και μιλούν για τον «γκάγκστερ» μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο. Τρέισι Μακ Γκρέιντι (Hall of Fame, πρώην παίκτης NBA) Μπιλ Σελφ (Hall of Fame, πρώην προπονητής του Kansas University), Σπένσερ Χέιγουντ (Hall of Fame, πρώην παίκτης NBA), Παναγιώτης Γιαννάκης, Χρήστος Μιχαηλίδης, Βασίλης Λυπηρίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος , Γιούρι Ζντόβτς, Νίκος Μπουντούρης, Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας, Μιχάλης Κακιούζης εξιστορούν όσα έζησαν μαζί είτε ως συμπαίκτες, είτε ως αντίπαλοι.