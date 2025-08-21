Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Europa League, Ριέκα - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 16:26
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Europa League, Ριέκα - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στην Κροατία δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πλαίσιο του πρώτου ματς των play offs του Europa League αντιμετωπίζει την Ριέκα.

Οι Θεσσαλονικείς έχοντας τον ενθουσιασμό της μεταγραφής Ζαφείρη, θα αγωνιστούν με μοναδικό στόχο να κάνουν το μεγάλο βήμα πρόκρισης από την Κροατία.

Μετατρέποντας τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία αν γίνεται.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του Τάισον, Πέλκα και Σορετίρε, ενώ στην αποστολή είναι για πρώτη φορά ο Γιακουμάκης.

Επέστρεψε και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Ριέκα - ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:45.

Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Open TV.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
9 λεπτά πριν Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
SUPER LEAGUE
Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
58 λεπτά πριν Όλη η δράση της Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV
EUROLEAGUE
Τρέλα 2025-2026 και sold out το ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Τρέλα 2025-2026 και sold out το ΟΑΚΑ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
CONFERENCE LEAGUE
Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες
2 ώρες πριν Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Προσαγωγές οπαδών της Ένωσης στις Βρυξέλλες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved