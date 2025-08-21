Europa League, Ριέκα - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Οnsports Τeam

Στην Κροατία δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πλαίσιο του πρώτου ματς των play offs του Europa League αντιμετωπίζει την Ριέκα.

Οι Θεσσαλονικείς έχοντας τον ενθουσιασμό της μεταγραφής Ζαφείρη, θα αγωνιστούν με μοναδικό στόχο να κάνουν το μεγάλο βήμα πρόκρισης από την Κροατία.

Μετατρέποντας τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία αν γίνεται.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του Τάισον, Πέλκα και Σορετίρε, ενώ στην αποστολή είναι για πρώτη φορά ο Γιακουμάκης.

Επέστρεψε και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Ριέκα - ΠΑΟΚ έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:45.

Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Open TV.