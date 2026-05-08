NBA: Αποσύρθηκε από τα παρκέ ο Πι Τζέι Τάκερ

Ο άλλοτε πρωταθλητής του NBA, Πι Τζέι Τάκερ, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά από 20 χρόνια, μέσω ενός post στα social media.

Τίτλοι τέλους σε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα έβαλε ο Πι Τζέι Τάκερ, με τον πολύπειρο Αμερικανό φόργουορντ να ανακοινώνει την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο 39χρονος άφησε το δικό του στίγμα στο ΝΒΑ, χάρη στη σκληρή άμυνα, την ενέργεια και το πάθος που έβγαζε στο παρκέ. Στην καριέρα του φόρεσε τις φανέλες αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων οι Ρόκετς, οι Μπακς, οι Χιτ και οι Σίξερς.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2021, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, αποτελώντας βασικό κομμάτι της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πορεία προς τον τίτλο.

Πέρα από το NBA, ο Τάκερ είχε περάσει και από την Ευρώπη στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Ισραήλ, Ουκρανία και Γερμανία, πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και καθιερωθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

https://www.instagram.com/p/DYDrHb3Fp82/
