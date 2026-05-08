ΝΒΑ: Ντιτρόιτ και Οκλαχόμα έκαναν το 2-0 με ηγέτες Κάνινγχαμ και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Με οδηγούς τους Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν, που σημείωσαν από 22 πόντους, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν με 125-107 των Λος Άντζελες Λέικερς και έκαναν το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης, παραμένοντας αήττητοι στα φετινά playoffs του NBA.

Οι «λιμνάνθρωποι» προηγήθηκαν με πέντε πόντους στην τρίτη περίοδο, όμως οι Θάντερ «απάντησαν» με επιμέρους σκορ 25-7, αλλάζοντας πλήρως τη ροή του αγώνα. Καθοριστικό σημείο αποτέλεσε το τετράποντο του Τζέιλεν Γουίλιαμς για το 85-74 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ η Οκλαχόμα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα 21 λάθη των φιλοξενούμενων, σκοράροντας 26 πόντους από αυτά.

Ο Χόλμγκρεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, εννέα ριμπάουντ, τέσσερα κλεψίματα και δύο μπλοκ, ο Έιτζεϊ Μίτσελ πρόσθεσε 20 πόντους και ο Τζάρεντ ΜακΚέιν 18 από τον πάγκο, με τους αναπληρωματικούς των Θάντερ να κερδίζουν κατά κράτος τη «μάχη» απέναντι στους αντίστοιχους των Λέικερς (48-20).

Για τους Λέικερς, ο Όστιν Ριβς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 31 πόντους, αφήνοντας πίσω του την άστοχη βραδιά του πρώτου αγώνα, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 23 πόντους.

Την ίδια ώρα στην Ανατολή, οι Πίστονς επικράτησαν 107-97 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο Ντιτρόιτ και απέκτησαν επίσης προβάδισμα 2-0 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος είχε 25 πόντους και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας τους 12 από τους πόντους του στην τελευταία περίοδο.

Ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 21 πόντους, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον είχε 17 και ο Ντάνις Τζένκινς 14 για το Ντιτρόιτ, που έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα σχεδόν από την αρχή. Οι Πίστονς άντεξαν στην αντεπίθεση των Καβαλίερς στην τρίτη περίοδο και «καθάρισαν» το ματς στην τέταρτη.

Για το Κλίβελαντ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 31 πόντους και ο Τζάρετ Άλεν 22 με επτά ριμπάουντ, όμως οι Καβαλίερς ήταν τραγικά άστοχοι από τα 6,75 μ., τελειώνοντας τον αγώνα με 7/32 τρίποντα και χωρίς ούτε ένα εύστοχο στην τελευταία περίοδο.