Ιδιοκτήτης Μπακς: «Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Γιάννη, αναμένεται η απόφαση»

Η καταστροφή σεζόν για τους Μπακς ολοκληρώθηκε νωρίς, όπως νωρίς άρχισε και ο σχεδιασμός για την νέα χρονιά με τον Τζίμι Χάσλαμ να μιλάει για την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Η σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA ολοκληρώθηκε πρόωρα και ο σχεδιασμός πλάνου ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν έχει αρχίσει ήδη, με τον Τέιλορ Τζένκινς να αναλαμβάνει πλέον την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο εκ των ιδιοκτητών των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, μίλησε για την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του.

Νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν. Οπότε, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού.

Κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει μέγιστο συμβόλαιο και θα παραμείνει μαζί μας ή αν θα παίξει κάπου αλλού».

