· Σαν Αντόνιο Σπερς

Τρέλανε κόσμο με 12 τάπες ο Ουεμπανιάμα (vid)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ, παρά το ότι οι Σπερς ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλβς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ηττήθηκαν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση δεν είναι άλλος από τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σέντερ έγραψε και πάλι ιστορία στο ΝΒΑ, αφού… έσπασε ένα ακόμα κοντέρ, μιας και έγινε ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει σε αγώνα playoff να φιλοδωρήσει με 12 τάπες τους αντιπάλους του.

Ο Ουεμπανιάμα μάλιστα τελείωσε το ματς με triple-double, αφού πέρα από τη μία ντουζίνα κοψίματα, είχε 11 πόντους και 15 ριμπάουντ σε μία ιστορική επίδοση παρά την ήττα των Σπερς.

