Τρέλανε κόσμο με 12 τάπες ο Ουεμπανιάμα (vid)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ηττήθηκαν από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς αλλά αυτός που έκλεψε την παράσταση δεν είναι άλλος από τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σέντερ έγραψε και πάλι ιστορία στο ΝΒΑ, αφού… έσπασε ένα ακόμα κοντέρ, μιας και έγινε ο πρώτος παίκτης που καταφέρνει σε αγώνα playoff να φιλοδωρήσει με 12 τάπες τους αντιπάλους του.

Ο Ουεμπανιάμα μάλιστα τελείωσε το ματς με triple-double, αφού πέρα από τη μία ντουζίνα κοψίματα, είχε 11 πόντους και 15 ριμπάουντ σε μία ιστορική επίδοση παρά την ήττα των Σπερς.