NBA: Εκτός ο Άντονι Έντουαρντς με τραυματισμό στο γόνατο

Χάνει τα επόμενα ματς της σειράς με Νάγκετς, υπερέκταση και οστικός μώλωπας έδειξε η μαγνητική.

Σημαντικό πλήγμα για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς ο Άντονι Έντουαρντς τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στο γόνατο, όπως έγινε γνωστό από την ομάδα.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν πως ο 24χρονος γκαρντ απέφυγε τα χειρότερα, καθώς υπέστη υπερέκταση και οστικό μώλωπα στο αριστερό γόνατο, χωρίς να υπάρχει σοβαρή ζημιά στους συνδέσμους.

Ωστόσο, ο χρόνος αποκατάστασης αναμένεται να τον κρατήσει εκτός τουλάχιστον για το υπόλοιπο της σειράς πρώτου γύρου των playoffs του NBA απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Οι Τίμπεργουλβς προηγούνται με 3-1 και έχουν την ευκαιρία να «σφραγίσουν» την πρόκριση στο Game 5. Ο Έντουαρντς τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του Game 4, όταν προσγειώθηκε άτσαλα σε προσπάθεια για μπλοκ, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με νίκη 112-96.

Στη σειρά με τους Νάγκετς είχε κατά μέσο όρο 18,5 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1,3 μπλοκ, ενώ στη regular season μετρούσε 28,8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 61 συμμετοχές.

Την ίδια στιγμή, η Μινεσότα χάνει και τον Ντόντε ΝτιΒιντσένζο, ο οποίος υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα στο ίδιο παιχνίδι.