ΝΒΑ: Καλύτερος έκτος παίκτης ο Τζόνσον των Σπερς
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 09:56
NBA

Ο Κέλντον Τζόνσον αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ, μετά από μια εξαιρετική σεζόν.

Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν οι Σαν Αντόνιο Σπερς τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της Δύσης, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ.

 Πλέον στα playoffs είναι στο 1-1 στη σειρά με τους Μπλέιζερς και το μυαλό όλων είναι στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, του οποίου η συμμετοχή στο Game 3 είναι αμφίβολή, αφού υπέστη διάσειση μετά από πέσιμο στο παρκέ.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους της εξαιρετικής πορείας των «Σπιρουνιών» είναι και ο Κέλντον Τζόνσον, ο οποίος ως επιβράβευση των εξαιρετικών του εμφανίσεων αναδείχθηκε κορυφαίος 6ος παίκτης της Λίγκας.

Φέτος μετρά 13.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά ματς σουτάροντας με 36.7% στα τρίποντα, ενώ είναι εντυπωσιακό ότι αγωνίστηκε και στα 82 ματς της regular season.



