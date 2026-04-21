Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μήνυμα με νόημα για «μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε τον κόσμο του Μιλγουόκι και υποσχέθηκε να αναγεννηθεί σαν φοίνικας από τις στάχτες του.

Μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας τους ολοκλήρωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, μένοντας εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, σε μια χρονιά γεμάτη ανακατατάξεις και απογοήτευση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτύπωσε το κλίμα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες από τη φετινή σεζόν, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας».