NBA: Ιστορικός Γουεμπανιάμα στα playoffs και αποφασισμένοι Σπερς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Onsports Team

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε εντυπωσιακή είσοδο στα playoffs, οδηγώντας τους Σπερς σε νίκη με 111-98 επί των Μπλέιζερς στο Game 1 της σειράς.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση στο πρώτο του παιχνίδι postseason, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ήταν κυρίαρχος από νωρίς, σημειώνοντας 21 πόντους ήδη από το πρώτο ημίχρονο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA σε πρώτο ημίχρονο ντεμπούτου στα playoffs, ξεπερνώντας τους 20 που είχαν πετύχει οι Κάιρι Ίρβινγκ και Μπράντον Τζένινγκς.

Οι Σπερς μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και έχοντας τον πλήρη έλεγχο, με τον Γουεμπανιάμα να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην άμυνα των Μπλέιζερς. Το Σαν Αντόνιο πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα, ακόμα και όταν το Πόρτλαντ επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν προσωρινά με ένα σερί 8-0, όμως η απάντηση των Σπερς ήταν άμεση και εντυπωσιακή, καθώς με ένα επιμέρους 32-13 «καθάρισαν» ουσιαστικά την αναμέτρηση. Η διαφορά εκτοξεύθηκε μέχρι και τους 21 πόντους στην τέταρτη περίοδο, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν μια άνετη επικράτηση μπροστά στο κοινό τους, στο πρώτο τους παιχνίδι playoffs μετά το 2019.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των ΝτιΆαρον Φοξ και Στέφον Καστλ, που πρόσθεσαν από 17 πόντους, ενώ ο Ντέβιν Βασέλ συνέβαλε με 15. Από την πλευρά των Μπλέιζερς, ο Ντένι Άβντια ξεχώρισε με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο η συνολική εικόνα της ομάδας του ήταν προβληματική, με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια.

Η σειρά παραμένει στο Σαν Αντόνιο, με το Game 2 να ακολουθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης, εκεί όπου οι Μπλέιζερς θα επιδιώξουν αντίδραση και οι Σπερς θα κυνηγήσουν το 2-0.

