Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Ίδιο… έργο για Μπακς - Ήττα από Νετς και πάλι χωρίς Αντετοκούνμπο
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 08:52
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Μπρούκλιν Νετς

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να βιώνουν μια από τις πιο δύσκολες σεζόν των τελευταίων ετών, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τους Μπρούκλιν Νετς 96-90.

Τα «Ελάφια» πάλεψαν μέχρι το τέλος, ωστόσο στα κρίσιμα σημεία οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί στην επίθεση, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις που έκριναν την αναμέτρηση.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι αισθητή, με τους Μπακς να προσπαθούν να καλύψουν το κενό του ηγέτη τους, χωρίς όμως να καταφέρνουν να φτάσουν στην ανατροπή. Παρά την προσπάθεια και την ανταγωνιστική εικόνα, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν είχε τις λύσεις στο φινάλε, με αποτέλεσμα να υποστεί την 47η ήττα της στη φετινή σεζόν.

Πλέον απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση μιας απογοητευτικής χρονιάς, που βρίσκει τους Μπακς εκτός play offs για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, επιβεβαιώνοντας το πόσο μακριά βρέθηκαν από τα στάνταρ που είχαν θέσει τα προηγούμενα χρόνια.

Για τους Νετς, ο Έι Τζέι Λιντέλ ήταν ο κορυφαίος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αποτελώντας σταθερή επιθετική λύση. Από την πλευρά των Μπακς, ξεχώρισε ο Έι Τζέι Γκριν, ο οποίος είχε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, όμως η δική του παρουσία δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Νετς-Μπακς 96-90 - Τα highlights του αγώνα



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved