NBA: Επιστροφή Κάρι, εύκολα οι Θάντερ τους Λέικερς και ηγετικός Λέοναρντ - Τα αποτελέσματα

AP Photo/Godofredo A. Vasquez

Onsports Team

Καταλυτική η παρουσία του Στεφ Κάρι για τους Ουόριορς, τη στιγμή που οι Θάντερ επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους κόντρα στους ελλιπείς Λέικερς.

Ο Στεφ Κάρι επέστρεψε στη δράση και έδειξε αμέσως πόσο σημαντικός είναι για τους Ουόριορς, συνδυάζοντας θέαμα και ουσία. Στο δεύτερο παιχνίδι του μετά τον τραυματισμό στο γόνατο, ο ηγέτης της ομάδας σημείωσε 17 πόντους και έβαλε τη σφραγίδα του στη νίκη με 110-105 απέναντι στους Κινγκς, σταματώντας ένα αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών.

Η παρουσία του Κάρι ήταν καταλυτική, με τον ίδιο να ξεχωρίζει χάρη σε δύο εντυπωσιακά 4-point plays, αλλά και τη συνολική του ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Στα κρίσιμα σημεία του αγώνα πέτυχε το τρίποντο που έφερε το σκορ στα ίσια (104-104), ενώ στην επόμενη φάση δημιούργησε την προϋπόθεση για την ανατροπή, βρίσκοντας τον Μπράντιν Ποτζιέμσκι, ο οποίος ευστόχησε από την περιφέρεια.

Παρά το γεγονός ότι προερχόταν από απουσία 27 αγώνων και ήρθε από τον πάγκο, ο Κάρι έδειξε πως σύντομα θα επιστρέψει και στον βασικό κορμό. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ντε’Άντονι Μέλτον με 21 πόντους και του Ποτζιέμσκι με 20, ενώ για τους Κινγκς ξεχώρισε ο Κίλιαν Χέιζ με 18 πόντους.

Την ίδια ώρα, οι Θάντερ συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στην κορυφή της Δύσης, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση. Με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να καθοδηγεί με 25 πόντους και 8 ασίστ, δεν άφησαν περιθώρια στους αποδεκατισμένους Λέικερς και επικράτησαν με το εμφατικό 123-87.

Η ομάδα του Λος Άντζελες παρατάχθηκε χωρίς βασικούς παίκτες, όπως οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς, παρουσιάζοντας τη χειρότερη επιθετική της επίδοση στη σεζόν. Το παιχνίδι είχε και στιγμές έντασης, με τον προπονητή Τζέι Τζέι Ρέντικ να έχει έντονο διάλογο με τον Τζάρεντ Βάντερμπιλτ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στο Λος Άντζελες, ο Καουάι Λέοναρντ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί τον ηγέτη των Κλίπερς, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 116-103 επί των Μάβερικς. Με 34 πόντους και έξι εύστοχα τρίποντα, πήρε στις πλάτες του την ομάδα του, ακόμη κι όταν εκείνη έχασε προβάδισμα 23 πόντων.

Ο Λέοναρντ διατηρεί σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης, φτάνοντας τα 55 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους. Από την πλευρά των Μάβερικς, ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε με 25 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς στο NBA: