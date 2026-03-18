NBA: «Λύγισαν» από τους Καβαλίερς οι Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα αποτελέσματα

AP Photo/Aaron Gash

Onsports Team

Οι Καβαλίερς επικράτησαν 123-116 των Μπακς σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Μόμπλεϊ και τον Χάρντεν, που σημείωσαν από 27 πόντους.

Το Μιλγουόκι αγωνίστηκε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφερε να αντέξει στα κρίσιμα σημεία. Η ομάδα του Κλίβελαντ μπήκε ιδανικά στην εκτός έδρας τριάδα αγώνων της, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να ξεχωρίζει, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη φετινή του. Την ίδια στιγμή, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε ισάξια συνεισφορά στο σκοράρισμα, φτάνοντας και εκείνος τους 27 πόντους.

Σημαντική ήταν και η βοήθεια του Ντόνοβαν Μίτσελ, που πρόσθεσε 19 πόντους, ενώ ο Σαμ Μέριλ, επιστρέφοντας έπειτα από απουσία δύο αγώνων λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο, έδωσε λύσεις στην επίθεση με 17 πόντους.

Από την πλευρά των Μπακς, η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστική, καθώς έμεινε εκτός λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο και οστικού οιδήματος. Ήταν η 32η φορά μέσα στη σεζόν που δεν αγωνίστηκε, με το Μιλγουόκι να έχει πλέον ρεκόρ 11-21 χωρίς αυτόν. Εκτός δράσης ήταν και ο Μάιλς Τέρνερ λόγω τραυματισμού στη γάμπα, ενώ οι Καβαλίερς δεν είχαν διαθέσιμο για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι τον Τζάρετ Άλεν.

Παρά τα προβλήματα, οι Μπακς παρέμειναν ανταγωνιστικοί, με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει έχοντας 25 πόντους και 10 ασίστ. Από 19 πόντους σημείωσαν οι Ουσμάν Ντιένγκ, Μπόμπι Πόρτις και Ράιαν Ρόλινς.

Σε άλλο παιχνίδι, στο Ορλάντο, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 40 πόντους, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη νίκη με 113-108 απέναντι στους Μάτζικ.

Με αυτή τη νίκη, οι πρωταθλητές εξασφάλισαν και μαθηματικά τη συμμετοχή τους στα play offs για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όντας η πρώτη ομάδα της φετινής σεζόν που το πετυχαίνει. Ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ατζάι Μίτσελ είχε 16 πόντους.

Για το Ορλάντο, όλοι οι βασικοί κινήθηκαν σε διψήφια επίπεδα σκοραρίσματος, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει έχοντας 32 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ωστόσο, οι Μάτζικ γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους, μετά από ένα σερί επτά νικών.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ 136-106

Ορλάντο Μάτζικ - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 108-113

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 117-130

Νιου Γιόρκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 136-110

Μιλγουόκι Μπακς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 116-123

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς 116-104

Ντένβερ Νάγκετς - Φιλαδέλφεια 76ερς 124-96

Σακραμέντο Κινγκς - Σαν Αντόνιο Σπερς 104-132