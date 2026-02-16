NBA All Star Game: Η Team Stars πήρε τη νίκη στη νέα... έκδοση της διοργάνωσης

Ronald Martinez/Pool Photo via AP

Οnsports Team

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και ανανεωμένο All-Star Game του NBA, η Team Stars κατέκτησε την κορυφή στο τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο Λος Άντζελες, προσφέροντας θέαμα αλλά και… πραγματική ένταση.

Η ομάδα των «Αστεριών» απαρτιζόταν από τους Ντέβιν Μπούκερ, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Άντονι Έντουαρντς, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Τζόνσον, Σκότι Μπαρνς και Τσετ Χόλμγκρεν. Στον τελικό βρήκε απέναντί της την Team Stripes.

Οι «Λωρίδες» αποτελούνταν από παίκτες με βαριά φανέλα και εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις με την Team USA: ΛεΜπρόν Τζέιμς, Καουάι Λέοναρντ, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, ΝτεΆρον Φοξ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ωστόσο, στον τελικό η Team Stars κυριάρχησε απόλυτα. Με ενέργεια, ταχύτητα και διάθεση στην άμυνα, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε με άνεση στη νίκη με 47-21. Πρωταγωνιστής ήταν ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος ξεχώρισε με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βάζοντας τη «σφραγίδα» του στην επικράτηση.

Το νέο format της διοργάνωσης, με δύο ομάδες Αμερικανών και μία μικτή Κόσμου, έδωσε διαφορετικό παλμό στο All-Star Game. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, ο ανταγωνισμός ήταν εμφανώς αυξημένος, οι άμυνες… βγήκαν κανονικά και δεν έλειψαν ούτε οι διαμαρτυρίες για ορισμένες διαιτητικές αποφάσεις, στοιχείο που πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο θέαμα.