ΝΒΑ: Εκτός All Star Game ο Κάρι

Οnsports Τeam

«Πλήγμα» για τη μεγάλη γιορτή του «μαγικού κόσμου», μιας και ο Στεφ Κάρι δε θα μπορέσει να αγωνιστεί λόγω ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει στο δεξιό του γόνατο.

Μεγάλη απώλεια για το προσεχές All Sta Game του ΝΒΑ καθώς φέτος δε θα είναι σε θέση να συμμετάσχει ο Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχει ένα τραυματισμό στο δεξιό του γόνατο ο οποίος δεν του επιτρέπει να πάρει μέρος στη μεγάλη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ.

Ο 36χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου (γνωστό και ως «runner’s knee»), με τους Ουόριορς να εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος μετά το All-Star break, όταν η ομάδα θα υποδεχθεί τους Μπόστον Σέλτικς στις 19/2. «Είναι θέμα να μαθαίνω τι δουλεύει καλύτερα στην αποκατάσταση. Ο πόνος παραμένει και πρέπει να φύγει η φλεγμονή. Αν επιστρέψω νωρίτερα, υπάρχει κίνδυνος υποτροπής», ανέφερε ο Κάρι στο ESPN.