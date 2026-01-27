NBA: Σενάριο ανταλλαγής με Γιαμπουσέλε κι εμπλεκόμενο τον Χέιζ Ντέιβις!

Οnsports Team

Σενάριο από τις ΗΠΑ έρχεται στο προσκήνιο, κάνοντας λόγο για πρόταση ανταλλαγής που περιλαμβάνει τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τον Νικ Ρίτσαρντς, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να εμπλέκεται επίσης στο ενδεχόμενο trade.

Η περίοδος των ανταλλαγών στο NBA μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς η 5η Φεβρουαρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τις ομάδες, οι οποίες πλέον εντείνουν τις κινήσεις τους ενόψει της συνέχειας της regular season.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Έβαν Σάιντερι, Νικς και Σανς βρίσκονται σε συζητήσεις για ανταλλαγή του Γιαμπουσέλε με τον Ρίτσαρντς. Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γάλλος φόργουορντ δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα της Νέας Υόρκης, ενώ στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκεται και ο Χέιζ.

Ο λόγος είναι η επιθυμία της ομάδας του Φοίνιξ να τον παραχωρήσει, προκειμένου να αποφύγει την επιβάρυνση του φόρου πολυτελείας και να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ενδιαφέρον και στην Ευρώπη, καθώς το μέλλον τόσο του Γιαμπουσέλε όσο και του Χέιζ στο NBA παραμένει αβέβαιο, με τις ομάδες της Euroleague να παρακολουθούν τις εξελίξεις.