NBA: Αναβλήθηκαν τα Γκρίζλις - Νάγκετς και Μπακς - Μάβερικς λόγω κακοκαιρίας

Δύο παιχνίδια του NBA δεν θα διεξαχθούν απόψε, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που σαρώνει περιοχές των ΗΠΑ.

Η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές των ΗΠΑ, μεταξύ αυτών και το Μέμφις, αποτέλεσε την αιτία αναβολής του αγώνα ανάμεσα στους γηπεδούχους Γκρίζλις και τους Ντένβερ Νάγκετς, όπως ανακοίνωσε επίσημα το ΝΒΑ.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται καθώς μια μεγάλη χειμερινή καταιγίδα πλήττει το Μέμφις καθώς και ένα μεγάλο μέρος της χώρας.

Η συσσώρευση χιονιού και πάγου έχει δυσκολέψει τις μετακινήσεις στην περιοχή, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν και τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Οι ιθύνοντες της λίγκας αποφάσισαν να αναβάλουν το παιχνίδι περίπου δύο ώρες πριν την έναρξή του (ήταν προγραμματισμένος για τις 22:30 ώρα Ελλάδας), αφού νωρίτερα η αστυνομία είχε προειδοποιήσει τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στους δρόμους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού θα οριστεί νέα ημερομηνία, ανακοίνωσε το ΝΒΑ.

Παράλληλα, οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στο Μιλγουόκι για να αντιμετωπίσουν τους Μπακς.

Η ομάδα βρέθηκε στο αεροδρόμιο, αλλά κρίθηκε ότι η πτήση ήταν επικίνδυνη λόγω της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού και δεν θα γίνει απόψε, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στις ΗΠΑ.