Μάχη Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού για τα play offs - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν

Οnsports Team

Ο μαχητικός Λεβαδειακός κράτησε τη διαφορά του από τον Παναθηναϊκό - Οι αγώνες που απομένουν στη μάχη για την τέταρτη θέση της Super League.

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός άφησαν βαθμούς στους αγώνες τους για τη 18η αγωνιστική της Super League, δίνοντας συνέχεια στη μάχη τους για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και την είσοδο στα play offs.

Οι Βοιωτοί κατάφεραν να φύγουν με το 2-2 κόντρα στον Άρη από το «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ το «τριφύλλι» άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Έτσι, η απόστασή τους παρέμεινε στους εννέα πόντους, με τον Παναθηναϊκό να έχει, όμως, ένα ματς λιγότερο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου

Λεβαδειακός

Αστέρας AKTOR (εντός έδρας)

ΟΦΗ (εκτός έδρας)

Ολυμπιακός (εντός έδρας)

ΑΕΚ (εκτός έδρας)

Κηφισιά (εκτός έδρας)

Παναθηναϊκός (εντός έδρας)

ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)

Ατρόμητος (εντός έδρας)

Παναθηναϊκός