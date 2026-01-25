Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μάχη Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού για τα play offs - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 23:15
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / Παναθηναϊκός

Μάχη Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού για τα play offs - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο μαχητικός Λεβαδειακός κράτησε τη διαφορά του από τον Παναθηναϊκό - Οι αγώνες που απομένουν στη μάχη για την τέταρτη θέση της Super League.

Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός άφησαν βαθμούς στους αγώνες τους για τη 18η αγωνιστική της Super League, δίνοντας συνέχεια στη μάχη τους για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και την είσοδο στα play offs.

Οι Βοιωτοί κατάφεραν να φύγουν με το 2-2 κόντρα στον Άρη από το «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ το «τριφύλλι» άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Έτσι, η απόστασή τους παρέμεινε στους εννέα πόντους, με τον Παναθηναϊκό να έχει, όμως, ένα ματς λιγότερο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου

Λεβαδειακός

  • Αστέρας AKTOR (εντός έδρας)
  • ΟΦΗ (εκτός έδρας)
  • Ολυμπιακός (εντός έδρας)
  • ΑΕΚ (εκτός έδρας)
  • Κηφισιά (εκτός έδρας)
  • Παναθηναϊκός (εντός έδρας)
  • ΠΑΟΚ (εκτός έδρας)
  • Ατρόμητος (εντός έδρας)

Παναθηναϊκός

  • Κηφισιά (εντός έδρας)
  • Ολυμπιακός (εκτός έδρας)
  • ΑΕΛ Novibet (εντός έδρας)
  • ΟΦΗ (εκτός έδρας)
  • Άρης (εντός έδρας)
  • Λεβαδειακός (εκτός έδρας)
  • Παναιτωλικός (εντός έδρας)
  • Αστέρας AKTOR (εκτός έδρας)
  • ΟΦΗ (εντός έδρας εξ' αναβολής)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Νέα απώλεια βαθμών και στο -9 από την τετράδα

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0: Νέα απώλεια βαθμών και στο -9 από την τετράδα
SUPER LEAGUE

Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη

Άρης – Λεβαδειακός 2-2: Δεν χάνει η ομάδα της Βοιωτίας ακόμη κι όταν είναι χειρότερη

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Εθνική πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα - Βραβεύτηκαν Αργυρόπουλος και Κάκκαρης
29 λεπτά πριν Εθνική πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα - Βραβεύτηκαν Αργυρόπουλος και Κάκκαρης
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια ενόψει Ρόμα
32 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια ενόψει Ρόμα
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Θέλουμε να βελτιώσουμε το υλικό της ομάδας για το παρόν και το μέλλον»
45 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Θέλουμε να βελτιώσουμε το υλικό της ομάδας για το παρόν και το μέλλον»
SUPER LEAGUE
Μάχη Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού για τα play offs - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν
1 ώρα πριν Μάχη Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού για τα play offs - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της σεζόν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved