NBA: Πλήγμα με Άντονι Ντέιβις στους Μάβερικς – Ενδέχεται να χρειαστεί επέμβαση

Onsports Team

Η ατυχία συνεχίζει να κυνηγά τον Άντονι Ντέιβις, καθώς ο σέντερ των Ντάλας Μάβερικς υπέστη νέο τραυματισμό στο χέρι, ο οποίος ενδέχεται να τον οδηγήσει ακόμη και στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο έμπειρος ψηλός έδειξαν βλάβη στους συνδέσμους του αριστερού του χεριού, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μάβερικς.

Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης βρίσκεται σοβαρά στο τραπέζι, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει πολυήμερη – και πιθανότατα πολύμηνη – απουσία από τη δράση για τον Ντέιβις, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί έντονα από τραυματισμούς σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμός του επηρεάζει άμεσα και τις εξελίξεις γύρω από την trade deadline, καθώς ο Ντέιβις συγκαταλέγεται στα πιο «καυτά» ονόματα της αγοράς και οι Μάβερικς βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή του.