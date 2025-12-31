Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Οι Πίστονς κέρασαν… πίκρα τον ΛεΜπρον Τζέιμς στα γενέθλιά του – Αποτελέσματα και βαθμολογίες
AP Photo/Caroline Brehman
Onsports team 31 Δεκεμβρίου 2025, 09:06
NBA

NBA: Οι Πίστονς κέρασαν… πίκρα τον ΛεΜπρον Τζέιμς στα γενέθλιά του – Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Οι Πίστονς επικράτησαν 128-106 των Λέικερς και «χάλασαν» τα 41α γενέθλια του ΛεΜπρον Τζέιμς – Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας (31/12) κι οι βαθμολογίες στο NBA.

Ο «King James» είχε την τιμητική του στο «crypto.com», ωστόσο το Ντιτρόιτ δεν αποδείχθηκε κι ο καλύτερος… καλεσμένος.

Ανήμερα των 41ών γενεθλίων του ΛεΜπρον Τζέιμς (17π., 4ασ.μ 4ριμπ.), οι Πίστονς επικράτησαν 128-106 στο Λ.Α., έχοντας κορυφαίο τον Κέιντ Κάνινγκχαμ (27π., 11ασ., 5ριμπ., 5κλ.).

Οι Κλίπερς επικράτησαν 131-90 των Κινγκς και για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες. Κορυφαίος ήταν ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος σκόραρε 33 πόντους.

Με τρίποντο του Βι Τζέι Έντζκομπ οι Σίξερς «ξέραναν» τους Γκρίζλις, ενώ ο Ντέρικ Ουάιτ έκανε μια επίδοση που θα θυμάται σε όλη του τη ζωή στη νίκη των Σέλτικς επί των Τζαζ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης (31/12)

  • Μέμφις - Φιλαδέλφεια 136-139 (128-128κ.α.)
  • Γιούτα - Βοστώνη 119-129
  • ΛΑ Λέικερς - Ντιτρόιτ 106-128
  • ΛΑ Κλίπερς - Σακραμέντο 131-90

Βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 23-9
  2. Βοστώνη 20-12
  3. Τορόντο 20-14
  4. Φιλαδέλφεια 17-14
  5. Μπρούκλιν 10-20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 25-8
  2. Κλίβελαντ 18-16
  3. Σικάγο 15-17
  4. Μιλγουόκι 14-19
  5. Ιντιάνα 6-27

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 18-15
  2. Μαϊάμι 18-15
  3. Ατλάντα 15-19
  4. Σάρλοτ 11-21
  5. Ουάσινγκτον 7-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 28-5
  2. Ντένβερ 22-10
  3. Μινεσότα 21-12
  4. Πόρτλαντ 14-19
  5. Γιούτα 12-20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 20-11
  2. Φίνιξ 19-13
  3. Γκόλντεν Στέιτ 17-16
  4. Λ.Α. Κλίπερς 11-21
  5. Σακραμέντο 8-25

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 23-9
  2. Χιούστον 20-10
  3. Μέμφις 15-18
  4. Ντάλας 12-22
  5. Νέα Ορλεάνη 8-26

Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons Full Game Highlights – December 30, 2025 | NBA Season

Cade Cunningham SHINES In LA With 27-PT DOUBLE-DOUBLE | December 30, 2025

Clippers DOMINATE Kings by 41 | 5 Straight Wins


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
NBA

NBA: Με τρίποντο του Έντζκομπ οι Σίξερς, ο Ουάιτ του 1.93μ. έκανε εφτά τάπες στη νίκη των Σέλτικς!

NBA: Με τρίποντο του Έντζκομπ οι Σίξερς, ο Ουάιτ του 1.93μ. έκανε εφτά τάπες στη νίκη των Σέλτικς!

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Τρέλα» δίχως τέλος και νέο sold out – Κατάμεστο και με Αρμάνι το «T-Center»
29 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Τρέλα» δίχως τέλος και νέο sold out – Κατάμεστο και με Αρμάνι το «T-Center»
BET
Οι μάχες σε Premier League και Euroleague με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα
37 λεπτά πριν Οι μάχες σε Premier League και Euroleague με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Οι Πορτογάλοι βάζουν την Μπενφίκα στο… παιχνίδι για τον Τετέ
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Οι Πορτογάλοι βάζουν την Μπενφίκα στο… παιχνίδι για τον Τετέ
NBA
NBA: Οι Πίστονς κέρασαν… πίκρα τον ΛεΜπρον Τζέιμς στα γενέθλιά του – Αποτελέσματα και βαθμολογίες
2 ώρες πριν NBA: Οι Πίστονς κέρασαν… πίκρα τον ΛεΜπρον Τζέιμς στα γενέθλιά του – Αποτελέσματα και βαθμολογίες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved