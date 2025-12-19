ΝΒΑ: Η κατρακύλα των Μπακς συνεχίζεται, η ματσάρα στο Φοίνιξ και όλα τα αποτελέσματα (vids)
Γεμάτη θέαμα και συγκινήσεις η βραδιά στο ΝΒΑ -Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων!
Οι Μάβερικς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Πίστονς, οι Σανς έκαναν το ίδιο κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι Θάντερς επέστρεψαν στις νίκες και η κατρακύλα των Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται χωρίς τέλος.
Η βραδιά για μια ακόαμ φορά στο ΝΒΑ ήταν συναρπάστική και το Onsports σας προσφέρει στο... πιάτο όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής.
Αναλυτικα:
Χόρνετς - Χοκς: 133-126
Πέισερς - Νικς: 113-114
Νετς - Χιτ: 95-106
Μπακς - Ράπτορς: 105-111
Πέλικανς - Ρόκετς: 133-128
Θάντερ - Κλίπερς: 122-101
Σπερς - Ουίζαρντς: 119-104
Μάβερικς - Πίστονς: 116-114
Νάγκετς - Μάτζικ: 126-115
Σανς - Ουόριος: 99-98
Τζαζ - Λέικερς: 135-143
Μπλέιζερς - Κινγκς