ΝΒΑ: Η κατρακύλα των Μπακς συνεχίζεται, η ματσάρα στο Φοίνιξ και όλα τα αποτελέσματα (vids)
Οnsports Τeam 19 Δεκεμβρίου 2025, 09:32
NBA

ΝΒΑ: Η κατρακύλα των Μπακς συνεχίζεται, η ματσάρα στο Φοίνιξ και όλα τα αποτελέσματα (vids)

Γεμάτη θέαμα και συγκινήσεις η βραδιά στο ΝΒΑ -Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων!

Οι Μάβερικς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Πίστονς, οι Σανς έκαναν το ίδιο κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι Θάντερς επέστρεψαν στις νίκες και η κατρακύλα των Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται χωρίς τέλος. 

Η βραδιά για μια ακόαμ φορά στο ΝΒΑ ήταν συναρπάστική και το Onsports σας προσφέρει στο... πιάτο όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής. 

Αναλυτικα: 

Χόρνετς - Χοκς: 133-126

Πέισερς - Νικς: 113-114

Νετς - Χιτ: 95-106

Μπακς - Ράπτορς: 105-111

Πέλικανς - Ρόκετς: 133-128 

 Θάντερ - Κλίπερς: 122-101

Σπερς - Ουίζαρντς: 119-104

Μάβερικς - Πίστονς: 116-114
Νάγκετς - Μάτζικ: 126-115
Σανς - Ουόριος: 99-98
Τζαζ - Λέικερς: 135-143
Μπλέιζερς - Κινγκς


