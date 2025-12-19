ΝΒΑ: Η κατρακύλα των Μπακς συνεχίζεται, η ματσάρα στο Φοίνιξ και όλα τα αποτελέσματα (vids)

Οnsports Τeam

Γεμάτη θέαμα και συγκινήσεις η βραδιά στο ΝΒΑ -Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων!

Οι Μάβερικς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Πίστονς, οι Σανς έκαναν το ίδιο κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι Θάντερς επέστρεψαν στις νίκες και η κατρακύλα των Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται χωρίς τέλος.

Η βραδιά για μια ακόαμ φορά στο ΝΒΑ ήταν συναρπάστική και το Onsports σας προσφέρει στο... πιάτο όλα τα αποτελέσματα και τις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής.

Αναλυτικα:

Χόρνετς - Χοκς: 133-126

Πέισερς - Νικς: 113-114

Νετς - Χιτ: 95-106

Μπακς - Ράπτορς: 105-111

Πέλικανς - Ρόκετς: 133-128

Θάντερ - Κλίπερς: 122-101