NBA: «Διπλό» Νικς στο Τορόντο, ανατροπή για Μάτζικ - Τα highlights

AP Foto/Phelan M. Ebenhack

Onsports Team

Τα ξημερώματα της Τετάρτης το NBA πρόσφερε δύο δυνατά παιχνίδια, με τους Νικς και τους Μάτζικ να φεύγουν νικητές σε βραδιές όπου ο ρυθμός και το σκοράρισμα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Στο Τορόντο, οι Νικς μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους και, σε ένα πρώτο ημίχρονο με καταιγισμό εύστοχων σουτ, κατάφεραν να κυριαρχήσουν απέναντι στους Ράπτορς. Η πρώτη περίοδος ήταν εντυπωσιακή, με τις δύο ομάδες να συνδυάζονται για 74 πόντους και το Τορόντο να κλείνει το δεκάλεπτο μπροστά με 39-35, όμως από εκεί και πέρα η Νέα Υόρκη πήρε τον έλεγχο.

Με εξαιρετικό δεύτερο δωδεκάλεπτο, περιόρισαν τους Ράπτορς, ανέτρεψαν το σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 69-52. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανακάμψουν, αλλά οι Νικς έμειναν συγκεντρωμένοι και διατήρησαν τη διαφορά στο 94-79.

Παρά τις προσπάθειες του Τορόντο στο φινάλε, η ομάδα από τη Νέα Υόρκη ήταν αυτή που έφυγε με τη νίκη, 117-101, χάρη κυρίως στον εξαιρετικό Μπράνσον, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Ίνγκραμ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την πορεία του αγώνα.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν τον ρυθμό τους, αλλά όταν το έκαναν, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση απέναντι στους Χιτ και πήραν τη νίκη με 117-108.

Το Μαϊάμι μπήκε πιο δυνατά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 13 πόντους και έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, όμως το Ορλάντο επέστρεψε σταδιακά, μειώνοντας πριν το ημίχρονο στους 56-57. Με την έναρξη της τρίτης περιόδου οι Μάτζικ άλλαξαν το μομέντουμ, πέρασαν μπροστά και δεν κοίταξαν ξανά πίσω, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπέιν, που πρόσφερε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη με χαρακτήρα ανατροπής.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: