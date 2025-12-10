Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: «Διπλό» Νικς στο Τορόντο, ανατροπή για Μάτζικ - Τα highlights
AP Foto/Phelan M. Ebenhack
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 08:42
NBA / Μαϊάμι Χιτ / Νιου Γιορκ Νικς / Ορλάντο Μάτζικ / Τορόντο Ράπτορς

NBA: «Διπλό» Νικς στο Τορόντο, ανατροπή για Μάτζικ - Τα highlights

Τα ξημερώματα της Τετάρτης το NBA πρόσφερε δύο δυνατά παιχνίδια, με τους Νικς και τους Μάτζικ να φεύγουν νικητές σε βραδιές όπου ο ρυθμός και το σκοράρισμα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Στο Τορόντο, οι Νικς μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους και, σε ένα πρώτο ημίχρονο με καταιγισμό εύστοχων σουτ, κατάφεραν να κυριαρχήσουν απέναντι στους Ράπτορς. Η πρώτη περίοδος ήταν εντυπωσιακή, με τις δύο ομάδες να συνδυάζονται για 74 πόντους και το Τορόντο να κλείνει το δεκάλεπτο μπροστά με 39-35, όμως από εκεί και πέρα η Νέα Υόρκη πήρε τον έλεγχο.

Με εξαιρετικό δεύτερο δωδεκάλεπτο, περιόρισαν τους Ράπτορς, ανέτρεψαν το σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 69-52. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανακάμψουν, αλλά οι Νικς έμειναν συγκεντρωμένοι και διατήρησαν τη διαφορά στο 94-79.

Παρά τις προσπάθειες του Τορόντο στο φινάλε, η ομάδα από τη Νέα Υόρκη ήταν αυτή που έφυγε με τη νίκη, 117-101, χάρη κυρίως στον εξαιρετικό Μπράνσον, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Ίνγκραμ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την πορεία του αγώνα.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν τον ρυθμό τους, αλλά όταν το έκαναν, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση απέναντι στους Χιτ και πήραν τη νίκη με 117-108.

Το Μαϊάμι μπήκε πιο δυνατά, έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 13 πόντους και έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, όμως το Ορλάντο επέστρεψε σταδιακά, μειώνοντας πριν το ημίχρονο στους 56-57. Με την έναρξη της τρίτης περιόδου οι Μάτζικ άλλαξαν το μομέντουμ, πέρασαν μπροστά και δεν κοίταξαν ξανά πίσω, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπέιν, που πρόσφερε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη με χαρακτήρα ανατροπής.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Τορόντο Ράπτορς - Νιου Γιόρκ Νικς 101-117 | HL

Ορλάντο Μάτζικ - Μαϊάμι Χιτ 117-108 | HL



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
2 λεπτά πριν Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
6 λεπτά πριν BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
11 λεπτά πριν Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
17 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved