Αντετοκούνμπο σε συμπαίκτες του: «Δε μπορώ να ελέγξω τι θα μου συμβεί»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε συζήτηση με τους συμπαίκτες του αναφορικά με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι φήμες που θέλουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο άμεσα εκτός Μπακς κάθε μέρα και φουντώνουν με τις πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία της άλλης άκρης του Ατλαντικού να είναι πολλές αναφορικά με το μέλλον του Έλληνα παίκτη.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, ο «Greek Freak» συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του και τους τόνισε την ανάγκη να αφοσιωθούν στο μπάσκετ και όχι σε όλες τις φήμες που κυκλοφορούν. Επίσης, ξεκαθάρισε πως σημασία έχει ότι είναι εκεί τώρα και υπογράμμισε πως δεν μπορεί να ελέγξει όλα όσα μπορεί να συμβούν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «NBA TV»:

«Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα σε μερικούς από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Και ξέρετε, μου είπαν ότι το θέμα του ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επαναφέρει το παιχνίδι του στο σωστό επίπεδο, να βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει. Αλλά κατάλαβε και μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί.

Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του. Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα».