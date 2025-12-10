Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12) - Πού θα δείτε το Ρεάλ - Σίτι και το Champions League
EPA/JuanJo Martin, ΑΜΠΕ
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 09:11
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12) - Πού θα δείτε το Ρεάλ - Σίτι και το Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (10/12). 

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Τετάρτη (10/12) όπου ξεχωρίζει η «τιτανομαχία» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο «κολοσσοί» θα κοντραριστούν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις 22:00 και θα καλυφθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 14:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
  • 18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Τουρ CEV Champions League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Άπελντοορν CEV Cup 2026
  • 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Λέβιτσε FIBA Basketball Champions League
  • 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άγιαξ UEFA Champions League
  • 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League
  • 20:00 Novasports Prime Άρης – Βενέτσια Eurocup
  • 20:00 Novasports Start Ουλμ – Άνκαρα Eurocup
  • 20:00 Novasports 4HD Μπουντούτσνοστ – Λόντον Λάιονς Eurocup
  • 20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πριεβίντζα FIBA Europe Cup
  • 21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup
  • 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Χαλ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιουβέντους – Πάφος UEFA Champions League
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Νάπολι UEFA Champions League
  • 22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι Champions League



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
2 λεπτά πριν Eurocup: Επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Βενέτσια ψάχνει ο Άρης
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
6 λεπτά πριν BCL: Κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε η αήττητη ΑΕΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
10 λεπτά πριν Europe Cup: Στην γραμμή εκκίνησης ΠΑΟΚ και Περιστέρι
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
16 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/12) - «Σημάδι… πρόκρισης»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved