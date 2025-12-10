Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/12) - Πού θα δείτε το Ρεάλ - Σίτι και το Champions League

EPA/JuanJo Martin, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Τετάρτη (10/12) όπου ξεχωρίζει η «τιτανομαχία» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι. Οι δύο «κολοσσοί» θα κοντραριστούν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις 22:00 και θα καλυφθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: