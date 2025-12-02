Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η... εκκαθάριση που έκανε ο Greek Freak και προκάλεσε απορίες
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 18:42
NBA / Μιλγουόκι Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η... εκκαθάριση που έκανε ο Greek Freak και προκάλεσε απορίες

Μυστήριο γύρω από την κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να σβήσει δεκάδες φωτογραφίες από το Instagram και να αφήσει μόλις 13. 

Ό,τι και να κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα απασχολήσει όλον τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να... ερμηνεύσει κάθε του κίνηση. Από την πιο απλή μέχρι την πιο περίπλοκη. Κάτι λογικό ως ένα σημείο, αν αναλογιστούμε πως πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές παγκοσμίως.

Ο Greek Freak «τόλμησε» να κάνει μια εκκαθάριση στο Instagram, σβήνοντας αρκετά από τα δεκάδες post που είχε στον λογαριασμό του, είτε είχαν να κάνουν με μπάσκετ, τους Μιλγουόκι Μπακς, την Εθνική Ελλάδας κλπ, είτε είχε να κάνει με προσωπικές φωτογραφίες, είτε είχε να κάνει με δημοσιεύσεις προώθησης προϊόντων.

Ο Γιάννης, λοιπόν, άφησε μόλις 13 post στον λογαριασμό του, μεταξύ των οποίων οι κατακτήσεις των δύο τίτλων του με τα «ελάφια», αλλά και του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα, αλλά και πολλές με την οικογένειά του. 

Παρόλο αυτά, πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν αυτή την κίνηση με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς...



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν
51 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν
EUROLEAGUE
MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
1 ώρα πριν MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | «Περίπατος» κόντρα στον ΟΦΗ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | «Περίπατος» κόντρα στον ΟΦΗ
EUROLEAGUE
Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!
2 ώρες πριν Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved