Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η... εκκαθάριση που έκανε ο Greek Freak και προκάλεσε απορίες

Onsports Team

Μυστήριο γύρω από την κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να σβήσει δεκάδες φωτογραφίες από το Instagram και να αφήσει μόλις 13.

Ό,τι και να κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα απασχολήσει όλον τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να... ερμηνεύσει κάθε του κίνηση. Από την πιο απλή μέχρι την πιο περίπλοκη. Κάτι λογικό ως ένα σημείο, αν αναλογιστούμε πως πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές παγκοσμίως.

Ο Greek Freak «τόλμησε» να κάνει μια εκκαθάριση στο Instagram, σβήνοντας αρκετά από τα δεκάδες post που είχε στον λογαριασμό του, είτε είχαν να κάνουν με μπάσκετ, τους Μιλγουόκι Μπακς, την Εθνική Ελλάδας κλπ, είτε είχε να κάνει με προσωπικές φωτογραφίες, είτε είχε να κάνει με δημοσιεύσεις προώθησης προϊόντων.

Ο Γιάννης, λοιπόν, άφησε μόλις 13 post στον λογαριασμό του, μεταξύ των οποίων οι κατακτήσεις των δύο τίτλων του με τα «ελάφια», αλλά και του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα, αλλά και πολλές με την οικογένειά του.

Παρόλο αυτά, πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν αυτή την κίνηση με το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς...