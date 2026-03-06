Τζέιμς: «Κατηγορείστε τον Μάικ Τζέιμς»

Οnsports Τeam

Οι φίλοι της EuroLeague και όχι μόνο από χθες το βράδυ ασχολούνται με το χοντρό επεισόδιο μεταξύ Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο με τον πρώτο να αντιδράει μέσω “X”.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μονακό με 88-70 για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, με τους Μονεγάσκους να φτάνουν τις έξι ήττες στα τελευταία επτά ευρωπαϊκά ματς και την κατάσταση στα αποδυτήρια της ομάδας του Μόντε Κάρλο να μυρίζει… μπαρούτι.

Η κατάσταση στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλέον είναι… επικίνδυνη όπως φάνηκε και από το πρωτοφανές επεισόδιο μεταξύ Τζέιμς και Οκόμπο, με τον πρώτο να την… πέφτει στον δεύτερο με τη λήξη του αγώνα και να τον πετάει στον πάγκο.

Οι δύο τους αντάλλαξαν έντονες κουβέντες με τους πιο ψύχραιμους να παρεμβαίνουν για να αποφευχθούν τα χειρότερα, με τον Αμερικανό να αποχωρεί από το παρκέ προς τα αποδυτήρια, χωρίς να παρευρεθεί στο καθιερωμένο “ζντο” της ομάδας του.

Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος έκανε μία ανάρτηση στο X γράφοντας μόνο το hashtag “#blamemj”, δηλαδή “κατηγορείστε τον Μάικ Τζέιμς“, θέλοντας να ξεκινήσει συζήτηση με τον κόσμο.

Μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν από χρήστες της πλατφόρμας ήταν: “Μίλα λιγότερο, παίξε καλύτερα“, “Μάικ, υπάρχει έστω κι ένα κλαμπ απ’ το οποίο να έφυγες, έχοντας διατηρήσει καλές σχέσεις;“, “Ποτέ δεν είδα GOATs όπως τον Σπανούλη ή τον Διαμαντίδη, να μαλώνουν με τους συμπαίκτες τους“.