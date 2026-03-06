Ομάδες

Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 15:40
EUROLEAGUE / Μακάμπι Τελ Αβίβ / Παρτιζάν / Χάποελ Τελ Αβίβ

Η διοργάνωση έκανε γνωστές τις ημερομηνίες των αγώνων που αναβλήθηκαν για την 30η… στροφή της Ευρωλίγκας, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η Euroleague προχώρησε στον ορισμό των δύο αναμετρήσεων που αναβλήθηκαν για την 30η αγωνιστική. Τα ματς ανάμεσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC.

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της διοργάνωσης, την Τρίτη 17 Μαρτίου θα λάβει χώρα το Παρτίζαν – Ντουμπάι BC στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

Το ισραηλινό ντέρμπι, ανάμεσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χάποελ Τελ Αβίβ, ορίστηκε για την Κυριακή του Πάσχα στις 12 Απριλίου. Τζάμπολ στις 22:15 ώρα Ελλάδας.

Η αναμέτρηση των Ισραηλινών, θα γίνει φυσικά στο «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Τα πρόσφατα αναβληθέντα παιχνίδια της 30ης αγωνιστικής Παρτίζαν Βελιγραδίου-Ντουμπάι και Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν επαναπρογραμματιστεί.

Η αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Παρτίζαν Βελιγραδίου και Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα.

Το ματς της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:15 τοπική ώρα».

 



