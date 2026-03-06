Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 15:49
EUROLEAGUE / Μονακό

Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και προπονητής των Μονεγάσκων, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος με όσα εξωαγωνιστικά συμβαίνουν στην ομάδα του και δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Η Μονακό ηττήθηκε εύκολα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας προπονητής των Μονεγάσκων, είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος και η υπομονή του μοιάζει να εξαντλείται.

Τον ενόχλησε ιδιαίτερα το επεισόδιο που είχε ο Τζέιμς με τον Οκόμπο, ενώ την ίδια ώρα τα προβλήματα στις πληρωμές και τα διοικητικά ζητήματα της ομάδας, κάνουν την κατάσταση άσχημη.

Ο 44χρονος κόουτς δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, όμως για πρώτη φορά είναι στο μυαλό του και η παραίτηση. Ειδικά απ’ τη στιγμή που βλέπει τα ζητήματα αντί να μειώνονται να αυξάνονται. Και τα πάντα να γίνονται ολοένα και χειρότερα.

Η Μονακό έχει ρεκόρ 16-14, ενώ έχει χάσει τα 7 απ’ τα 8 τελευταία της παιχνίδια. Και την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

 



Ροή ειδήσεων

BET
Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
4 λεπτά πριν Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
EUROLEAGUE
Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
29 λεπτά πριν Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
EUROLEAGUE
Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
38 λεπτά πριν Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved