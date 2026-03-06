Ο Γιόκιτς πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Ντόντσιτς (vids)

Οnsports Τeam

Ο Σέρβος σταρ των Νάγκετς «οδήγησε» την ομάδα του στην νίκη επί των Λέικερς του Σλοβένου σούπερ σταρ με 120-113 στο ματς που ξεχώρισε από το πρόγραμμα του ΝΒΑ. Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights.

Την νίκη της ημέρας πήραν οι Ντένβερ Νάγκετς οι οποίοι επικράτησαν των Λος Άντζελες Λέικερς με 20-113, τη στιγμή που όλο το ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί στην «κόντρα» των Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σέρβο να βγαίνει νικητής.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν εντυπωσιακός για τους Νάγκετς, τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ είχε άξιο συμπαραστάτη τον Μάρεϊ, με 28 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Λέικερς, ο Ντόντσιτς σημείωσε 27 πόντους, με 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Χέις πρόσθεσε 19 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες φάσεις:

Μάτζικ - Μάβερικς 115-114

Oυίζαρντς - Τζαζ 112-122

Ρόκετς - Oυόριορς 113-115

Χιτ - Νετς 126-110

Τίμπεργουλβς - Ράπτορς 115-107

Σπερς - Πίστονς 121-106

Σανς - Μπουλς 103-105

Νάγκετς - Λέικερς 120-113

Κινγκς - Πέλικανς 123-133