Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΝΒΑ: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λεμπρόν, ξεπέρασε τον «μυθικό» Τζαμπάρ
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 11:45
NBA

ΝΒΑ: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λεμπρόν, ξεπέρασε τον «μυθικό» Τζαμπάρ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε άλλο ένα ρεκόρ στο NBA, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ της λίγκας, ξεπερνώντας την επίδοση του Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία και να τρελαίνει… τα κοντέρ στο ΝΒΑ.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έγραψε μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην ιστορία της απίστευτης καριέρας του αφού έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ, φτάνοντας τα 15.838 και ξεπερνώντας το ρεκόρ που διατηρούσε ο θρυλικός Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ.



Ροή ειδήσεων

BET
Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
5 λεπτά πριν Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
EUROLEAGUE
Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
30 λεπτά πριν Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
EUROLEAGUE
Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
38 λεπτά πριν Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved