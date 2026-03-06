ΝΒΑ: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λεμπρόν, ξεπέρασε τον «μυθικό» Τζαμπάρ
Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε άλλο ένα ρεκόρ στο NBA, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ της λίγκας, ξεπερνώντας την επίδοση του Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ!
Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία και να τρελαίνει… τα κοντέρ στο ΝΒΑ.
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έγραψε μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην ιστορία της απίστευτης καριέρας του αφού έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ, φτάνοντας τα 15.838 και ξεπερνώντας το ρεκόρ που διατηρούσε ο θρυλικός Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ.
King. The most field goals made in NBA regular season HISTORY ? pic.twitter.com/KmyOW9msll— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 6, 2026