Ρούμπεν Πέρεθ: «Ιστορικές ομάδες η Μπέτις και ο Παναθηναϊκός -Προσοχή στον Τεττέη»

Ο άλλοτε παίκτης του «τριφυλλιού» και της Μπέτις αλλά και νυν της Κηφισιάς παραχώρησε συνέντευξη σε ισπανικό μέσο και μίλησε για την καριέρα του αλλά και την κόντρα για τους «16» του Europa League μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπέτις.

Συνέντευξη σε ισπανικό μέσο παραχώρησε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, της Ρεάλ Μπέτις και νυν της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, ενόψει της αναμέτρησης των «πρασίνων» με τους Ανδαλουσιανούς για τους «16» του Europa League (12/3).

«Βρίσκομαι τώρα στον πέμπτο χρόνο μου στην Ελλάδα. Πέρασα τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό και ένα στην ΑΕ Κηφισιάς. Έπαιξα 120 παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, αλλά τον τελευταίο ήμουν εκτός λόγω προβλημάτων με τον αθλητικό διευθυντή, ο οποίος αργότερα απολύθηκε. Ήμουν ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Έχω παίξει σε αγώνες προκριματικών του Champions League, έχω κερδίσει δύο Κύπελλα Ελλάδας... Φέτος είμαι με μια νεοφώτιστη ομάδα της Super League. Δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα λόγω της οικογένειάς μου. Η ποιότητα ζωής εδώ είναι καλή, ο καιρός είναι υπέροχος, τα σχολεία είναι καλά... Η κίνηση είναι το πιο περίπλοκο πράγμα. Είμαι 37 τώρα και θέλω να συνεχίσω να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο λίγο ακόμα», είπε αρχικά στο ισπανικό μέσο.

«Είχα μια υπέροχη χρονιά και προκριθήκαμε στην Ευρώπη. Ήμουν δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης και, λόγω συνθηκών, δεν έμεινα, παρόλο που ο σύλλογος μίλησε μαζί μου για να συνεχίσω, αλλά για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν λειτούργησε. Απόλαυσα πραγματικά εκείνη τη χρονιά. Είμαι από την Εσίχα και ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου είναι οπαδοί της Μπέτις και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να παίξω έναν χρόνο σε έναν τόσο σπουδαίο σύλλογο, πετυχαίνοντας τους στόχους μας. Και ο κόσμος το θυμάται όταν με βλέπει, ειδικά το καταπληκτικό γκολ εναντίον της Μπαρτσελόνα. Η τωρινή Μπέτις είναι εντελώς διαφορετική. Ο Πελεγκρίνι έχει δώσει στον σύλλογο πολλή σταθερότητα. Έχει μια εντυπωσιακή ομάδα. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που παίζει. Είχαμε μια φανταστική ομάδα, αλλά οικονομικά, δεν είμαστε ούτε κατά διάνοια κοντά στο επίπεδό τους. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Μπέτις είναι μια σεβαστή ομάδα. Τους εύχομαι καλή τύχη, αλλά ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και ας απολαύσουμε τον αγώνα.

Η Μπέτις και ο Παναθηναϊκός είναι ιστορικές ομάδες στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους και αρκετά παρόμοιες. Πέρασα έναν χρόνο στην Μπέτις και τέσσερις στον Παναθηναϊκό, και μου θύμισαν πολλά από αυτούς, ειδικά λόγω των οπαδών. Όπου κι αν πας, υπάρχουν οπαδοί σε όλο τον κόσμο. Και στην έδρα τους, αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση. Παίζουν στο ΟΑΚΑ. Ο σύλλογος δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχει κερδίσει πρωτάθλημα εδώ και 16 χρόνια, αλλά τα πάει καλά στην Ευρώπη και είναι ενθουσιασμένοι για έναν αγώνα εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας όπως η Μπέτις.

Μπορεί κανείς να νιώσει πραγματικά την παρουσία των οπαδών στο γήπεδο. Δεν είναι όπως πέρυσι επειδή υπάρχουν εργασίες, αλλά ό,τι είναι διαθέσιμο θα είναι γεμάτο. Δεν επιτρέπονται πλέον οι φωτοβολίδες, και είναι πιο αυστηρά, αλλά θα υπάρχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα επειδή όλοι αγαπούν να παίζουν σε ένα τέτοιο γήπεδο».

«Προσοχή στον Τεττέη»

«Τον υπέγραψαν τον Ιανουάριο. Είναι ένας σέντερ φορ που έπαιξε για την τωρινή μου ομάδα. Είναι δυνατός και η αποχώρησή του μας έχει πληγώσει πολύ. Συνεισφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό. Παίζει πολύ καλά με την πλάτη στο τέρμα, ξέρει πώς να γυρίζει και δεν τον πειράζει να έχει έναν αμυντικό δίπλα του. Είναι πολύ ενδιαφέρων και νέος. Θα μπορούσε να είναι σαν τον Μπόρχα Ιγκλέσιας ή τον Άκορ Άνταμς, αλλά πιο γρήγορος. Έχουν μια καλή ομάδα, αλλά δυσκολεύονται να πάρουν αποτελέσματα. Θα νιώσουν την απουσία του Μπακασέτα στις στημένες φάσεις. Όλοι στην Ισπανία γνωρίζουν ήδη τον Χάβι Ερνάντες. Η ομάδα τους είναι ανταγωνιστική, δεν έχει σημασία ποιος παίζει.

Ο προηγούμενος προπονητής δεν έδινε αποτελέσματα και η ομάδα δυσκολευόταν, αλλά τον τελευταίο μήνα ο Ράφα Μπενίτεθ μετρούσε νίκες. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος και είναι υποχρεωμένοι να κερδίζουν, αλλά δεν πρόκειται να κερδίσουν το πρωτάθλημα φέτος επειδή είναι πολύ πίσω. Στόχος τους τώρα είναι να προκριθούν στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πέμπτη θέση. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για αυτόν, αλλά έχει εμπειρία με μεγάλες ομάδες και σε νοκ άουτ γύρους όπως αυτός βλέπεις τι είναι οι καλοί προπονητές»,

Η Μπέτις έχει παίκτες με μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, αλλά το παιχνίδι πρέπει να παιχτεί. Το βλέπω ανοιχτό και θα πρέπει να κριθεί στον επαναληπτικό αγώνα. Δεν μπορώ να διαλέξω καμία ομάδα. Το καλύτερο θα είναι η ατμόσφαιρα και στους δύο αγώνες. Κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πιεστεί ψηλά στο γήπεδο, αλλά στη συνέχεια θα ψάξει για μακρινές μπαλιές στον Τέτεχ, ώστε να μπορέσει να κερδίσει αυτές τις μονομαχίες ή να πάρει δεύτερες μπαλιές. Η Μπέτις έχει καλούς αμυντικούς, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικοί μαζί του επειδή είναι πολύ δυνατός και ξέρει πώς να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Αν ήμουν προπονητής της Μπέτις, θα πίεζα ψηλά στο γήπεδο».