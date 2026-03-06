Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 13:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Τέλος η αγωνία για Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές, δεν φανέρωσαν προβλήματα μετά τα ζητήματα που αντιμετώπισαν στο ματς με τον ΟΦΗ.

«Καθαρές» οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν ο Σβέριρ Ίνγκασον και ο Ρενάτο Σάντσες. Και οι δύο παίκτες είχαν «κληρονομήσει» προβλήματα στο τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Ο Ισλανδός αντικαταστάθηκε για αυτό το λόγο, ενώ ο Πορτογάλος έγινε κι αυτός αλλαγή αφού πρώτα σκόραρε.

Ο Ρενάτο έκανε μαγνητική που δεν φανέρωσε κάποιο πρόβλημα. Δύσκολα πάντως θα αγωνιστεί με τον Λεβαδειακό, προκειμένου να προφυλαχθεί ενόψει της Ρεάλ Μπέτις.

Ο Ίνγκασον δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, όμως δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή του στο ματς της Βοιωτίας. Ο Ισλανδός έχει επιβαρυνθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό.



Ροή ειδήσεων

BET
Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
6 λεπτά πριν Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
EUROLEAGUE
Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
30 λεπτά πριν Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
EUROLEAGUE
Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
39 λεπτά πριν Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved