Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»

Ο 56χρονος παράγοντας μίλησε στην κάμερα της «Nova» πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ένταξης του ΠΑΟΚ στη Euroleague, αλλά και το προσεχές Final 4 της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, ο Τσους Μπουένο μίλησε:

Για το Final Four της Αθήνας: «Συναντήθηκα με ανθρώπους που τρέχουν το Φ4. Με ενημέρωσαν για όσα συμβαίνουν, η Αθήνα είναι μια μπασκετική πόλη. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, έχουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα, αλλά είμαι αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα».

Για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τη Euroleague: «Πρωτίστως είναι η ασφάλεια όλων. Η Χάποελ, η Μακάμπι και η Ντουμπάι θα μετακομίσουν μέχρι το τέλος της σεζόν. Μιλάμε με τους Ισραηλινούς και τους ιθύνοντες των ομάδων και περιμένουμε να επιστρέψει η καθημερινότητα για να δούμε πως θα κινηθούμε από τη νέα χρονιά».

Για τα εισιτήρια του Final Four: «Γνωρίζω για τη ζήτηση. Είναι κρίμα που δε θα μπορέσουν να έρθουν όλοι, μπορεί να ερχόταν και 1 εκατ. κόσμος. Αυτή είναι η χωρητικότητα του γηπέδου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».

Για το NBA Europe και τις συζητήσεις: «Την προηγούμενη Πέμπτη κατέθεσα στους μετόχους ένα πλάνο τριετίας για το πως θα ανοίξει η συζήτηση. Είπα στους ανθρώπους του ΝΒΑ πως έχουν κάνει έναν προγραμματισμό, αλλά κοιτάζοντας πιο μακριά, καλό θα ήταν να συνεργαστούμε. Αυτό προϋποθέτει να μπει το ΝΒΑ στο οικοσύστημα μας και να το υποδεχθούμε με συγκεκριμένη στρατηγική για να μη χάσουμε και οι δύο. Να καθίσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να εξερευνήσουμε αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα συνεργασίας».

Για τα χαμηλά κέρδη των ομάδων από τη Euroleague: «Είναι στις προτεραιότητες μας να αυξηθούν τα έσοδα των ομάδων. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός μεταξύ των ομάδων. Να ανεβάσουμε τη βάση των φιλάθλων, να τους δώσουμε την εμπειρία που πρέπει και να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση τους».

Για τον ΠΑΟΚ και την πιθανή είσοδό του στη Euroleague: «Δεν είχα τέτοιες επαφές με τον ΠΑΟΚ ως τώρα. Εχουμε επαφές με τις ομάδες του Eurocup. Όλες οι ομάδες θέλουν να είναι μέρος αυτής της λίγκας που είναι τόσο επιτυχημένη. Γνωρίζω πως υπάρχει νέα ιδιοκτησία και υπάρχουν φιλοδοξίες από τον κόσμο για το πρότζεκτ αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνουν είναι να κερδίσουν το Eurocup».

Για το αν θα υπάρχει νέο σύστημα της Euroleague στη νέα σεζόν: «Συλλέγουμε πληροφορίες, το επεξεργαζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιο θα είναι το σύστημα. Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα πάρουμε την απόφασή μας».