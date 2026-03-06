Άρης: Επιστροφή Μορόν, πολλά προβλήματα για Γρηγορίου

Onsports Team

Ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης δεν ανακοίνωσε αποστολή, όμως έχει αρκετές απουσίες να διαχειριστεί για το ματς με τον Ατρόμητο.

Με την προπόνηση που έγινε στο «Δασυγένειο» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (7/3, 17:00), στο πλαίσιο της 24ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Για τον Μιχάλη Γρηγορίου, που θα ψάξει την πρώτη του νίκη στον πάγκο των «κίτρινων» στη δεύτερη προσπάθειά του, δεν προέκυψαν νεότερες απουσίες. Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς ακολούθησαν και σήμερα τα προγράμματά τους. Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Νοά Φαντιγκά έκανε ατομικό.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος έχασε προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες λόγω ίωσης. Αντίθετα, επιστρέφει ο Λορέν Μορόν, ο οποίος δεν έπαιξε την περασμένη εβδομάδα στην ήττα από τον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού. Η αποστολή των «κίτρινων».