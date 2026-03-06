ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για τη ρεβάνς με την Τσέλιε

Η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι άρχισε η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων για τον αγώνα με την Τσέλιε την Πέμπτη (19/3, 19:45) αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι άρχισε η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, με σκοπό τη διασφάλιση της θέσης τους για τον εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας με τη NK Celje, για τη φάση των «16» του UEFA Conference League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 19:45, στην Allwyn Arena.

Εντός της ημέρας, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα λάβουν μέσω e-mail από το Τμήμα Εισιτηρίων το σχετικό προσωπικό link, μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή και να κατοχυρώσουν τη θέση τους για τον αγώνα, με έκπτωση 25%.

Το link θα παραμείνει ενεργό έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, οι θέσεις που δεν θα έχουν πωληθεί θα αποδεσμευτούν.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό θα αρχίσει την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι διαρκείας να ελέγξουν έγκαιρα το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της θέσης τους.

Υπενθυμίζουμε ότι:

• Τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

• Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

• Όποιος μικρός φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να κλειστεί θέση για το Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

