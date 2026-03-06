Η πίστη του Παναθηναϊκού δείχνει τον δρόμο της νίκης

Τ σκαμπανεβάσματα στην αγωνιστική εικόνα του «τριφυλλιού», τη φετινή σεζόν, μοιάζουν να μην έχουν τέλος, αλλά οι συνθήκες της αποψινής αναμέτρησης του ΣΕΦ δίνουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αντεπίθεσης στους «πράσινους».

Το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός που θα φιλοξενηθεί απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας «κλέβει» την παράσταση από οποιοδήποτε άλλο ματς της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ότι έγινε χθες, ότι αποτέλεσμα και να ήρθε, όσους συμπαίκτες του και να έσπρωξε ο Μάικ Τζέιμς, όλα περνάνε σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα μιας και αυτό που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης δεν είναι άλλο από το αποψινό ντέρμπι «αιωνίων».

Ένα ντέρμπι με διαφορετικές αφετηρίες για τις δύο ομάδες, αλλά με τον ένα ίδιο, ξεκάθαρο στόχο. Την νίκη.

Από τη μία ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» που βρίσκονται στην 4η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-10 (και μέχρι στιγμής 2 παιχνίδια λιγότερα) θέλουν να πάρουν την νίκη που θα τους δώσει ακόμα καλύτερη θέση στην κατάταξη αλλά και θα τους βοηθήσει να ανακτήσουν τη χαμένη τους ψυχολογία. Μετά την απώλεια του Κυπέλλου από την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό, αλλά και την ήττα από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιεστικά στους «ερυθρόλευκους», κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα και στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Απόψε, όμως έχουν την ευκαιρία τους με νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου τους να πάρουν και πάλι τα πάνω τους.

Κάτι τέτοιο όμως δε θα είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να δείχνει μια πιο σταθερή και πειστική αγωνιστική εικόνα, μπορεί να παίζει στην έδρα του που θα είναι κατάμεστη, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τόμας Ουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Δύο από τους κομβικότερους παίκτες της ομάδας του και τη φετινή σεζόν, καθώς από τον πρώτο ξεκινάει η άμυνα της ομάδας και από τον δεύτερο η επίθεση.

Ο Τεξανός παίκτης στη μέχρι τώρα φετινή του παρουσία έχει 5,4 πόντους και σχεδόν 6 ασίστ ανά ματς, όντας ο κορυφαίος αμυντικός των «ερυθρόλευκων» και ο «εγκέφαλος» των επιθέσεων του Ολυμπιακού, τη στιγμή που ο Βούλγαρος παίκτης της φετινή χρονιά «μετράει» σε λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής 19,3 πόντους μέσο όρο και 7 ριμπάουντ. Αριθμοί που φανερώνουν την τεράστια συμβολή τους, αλλά και υποδεικνύουν το τεράστιο αγωνιστικό πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Και από την άλλη, ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» δεν έχει καταφέρει, μέχρι στιγμής, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με τον Εργκίν Αταμάν να «πονοκεφαλιάζει» με την παρουσία της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός έδειξε την πραγματική του αξία στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά λίγο αργότερα πέρασε και πάλι κάτω από τον πήχη γνωρίζοντας την ήττα από την Παρί στο Telekom Center Athens. Μια ήττα που ήταν η 13η για φέτος, ενώ μετράει 16 νίκες και βρίσκεται μόλις στην 9η θέση της κατάταξης παίζοντας με τη… φωτιά.

Η πίεση είναι ξεκάθαρα στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» θέλουν την νίκη για να μπουν στην τελική ευθεία της διοργάνωσης με τον καλύτερο τρόπο, με τον Τούρκο τεχνικό να θέλει να δει τους παίκτες του να παρουσιάζουν το πρόσωπο της Κρήτης. Εκεί όπου με εντυπωσιακή άμυνα αλλά και καίρια «χτυπήματα» εκεί που «πόναγε» ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό του και να πάρει την νίκη και την κούπα.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει εξ αρχής να δει όλους τους παίκτες του να παίζουν στα… κόκκινα στην άμυνα, ενώ θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα μοιραστούν οι επιθέσεις με τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ο οποίος έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι του «τριφυλλιού». Ο Χέιζ είναι δεδομένο ότι θα «χτυπήσει» στο μοναδικό «4άρι» του Ολυμπιακού (Άλεκ Πίτερς), αλλά και στους περιφερειακούς που θα βρει μπροστά του στις αλλαγές των «ερυθρόλευκων», ενώ βαρόμετρο θα είναι όπως πάντα ο Κέντρικ Ναν.

Επίσης τεράστιο ενδιαφέρον έχει να δούμε αν θα βρίσκεται στη δωδεκάδα της ομάδας και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ετοιμάζεται για την επιστροφή του, αφού σε περίπτωση που φορέσει τη φανέλα με το Νο26 και βρεθεί στο ΣΕΦ τότε θα μιλάμε για ένα παιχνίδι με τελείως διαφορετικά δεδομένα.

ΥΓ1: Γιαννακόπουλος και Αταμάν έδωσαν την καλύτερη απάντηση και με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα έχουν σειρά άλλοι!

ΥΓ2: Η πίστη είναι το σημαντικότερο σε μια ομάδα. Και παρά τη μέχρι τώρα εικόνα, στον Παναθηναϊκό ξεχειλίζει.

ΥΓ3: Η Ισπανία είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Ας μείνει εκτός κάδρου στην αποψινή αναμέτρηση.