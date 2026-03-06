Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ζαλγκίρις λόγω του ποδοσφαιρικού ματς με την Μπέτις

Onsports Team

Στις 22:00 θα γίνει το τζάμπολ στον αγώνα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο Telekom Center Athens την Ζαλγκίρις.

Το απόγευμα και το βράδυ της 12ης Μαρτίου, θα είναι άκρως Παναθηναϊκά. Με την… καρδιά του συλλόγου να χτυπά στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, μάλιστα, το μπάσκετ των «πράσινων» άλλαξε ώρα στον αγώνα του με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens.

Στις 19:45 θα διεξαχθεί στο Στάδιο η ποδοσφαιρική αναμέτρηση με την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League. Για να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο κόσμος που θα γεμίσει και το Telekom Center Athens αμέσως μετά, το ματς της Euroleague με την Ζαλγκίρις Κάουνας πήγε στις 22:00.

Το αίτημα της «πράσινης» ΚΑΕ έγινε δεκτό και έτσι πήγε λίγο αργότερα η μπασκετική αναμέτρηση του «τριφυλλιού». Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Euroleague για το ματς της 31ης αγωνιστικής.