Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ζαλγκίρις λόγω του ποδοσφαιρικού ματς με την Μπέτις
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 16:50
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας του αγώνα με την Ζαλγκίρις λόγω του ποδοσφαιρικού ματς με την Μπέτις

Στις 22:00 θα γίνει το τζάμπολ στον αγώνα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο Telekom Center Athens την Ζαλγκίρις.

Το απόγευμα και το βράδυ της 12ης Μαρτίου, θα είναι άκρως Παναθηναϊκά. Με την… καρδιά του συλλόγου να χτυπά στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, μάλιστα, το μπάσκετ των «πράσινων» άλλαξε ώρα στον αγώνα του με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center Athens.

Στις 19:45 θα διεξαχθεί στο Στάδιο η ποδοσφαιρική αναμέτρηση με την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League. Για να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο κόσμος που θα γεμίσει και το Telekom Center Athens αμέσως μετά, το ματς της Euroleague με την Ζαλγκίρις Κάουνας πήγε στις 22:00.

Το αίτημα της «πράσινης» ΚΑΕ έγινε δεκτό και έτσι πήγε λίγο αργότερα η μπασκετική αναμέτρηση του «τριφυλλιού». Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Euroleague για το ματς της 31ης αγωνιστικής.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Αλλαγή ώρας στο Κηφισιά – Βόλος
9 λεπτά πριν Super League: Αλλαγή ώρας στο Κηφισιά – Βόλος
EUROLEAGUE
El Mundo Deportivo: «Ο ΠΑΟΚ έχει υποβάλλει αίτηση για άδεια συμμετοχής στη EuroLeague»
14 λεπτά πριν El Mundo Deportivo: «Ο ΠΑΟΚ έχει υποβάλλει αίτηση για άδεια συμμετοχής στη EuroLeague»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Euroleague με τόσα πρόστιμα»
32 λεπτά πριν Αταμάν: «Έχω γίνει χορηγός της Euroleague με τόσα πρόστιμα»
MUNDIAL
ΑΕΚ: Κλήση στην Εθνική Ρουμανίας για Μαρίν
43 λεπτά πριν ΑΕΚ: Κλήση στην Εθνική Ρουμανίας για Μαρίν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved