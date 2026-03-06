Ομάδες

ΑΕΛ Novibet: Με Σουρλή αλλά χωρίς Σίστο και Αποστολάκη στην «Allwyn Arena»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 23:26
SUPER LEAGUE / Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ Novibet: Με Σουρλή αλλά χωρίς Σίστο και Αποστολάκη στην «Allwyn Arena»

Δύο απουσίες και μία επιστροφή μετράει ο Σάββας Παντελίδης για το ματς του Σαββάτου (07/03) με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΛ Novibet έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα απαιτητική εκτός έδρας αποστολή, καθώς φιλοξενείται από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο τεχνικός των «βυσσινί», Σάββας Παντελίδης, καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζει στον τραυματία Πιόνε Σίστο αλλά και στον τιμωρημένο Κώστας Αποστολάκης.

Αντίθετα, ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του Βασίλη Σουρλή, αφού ο τελευταίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή της ΑΕΛ Novibet μετέχουν οι: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Βενετικίδης, Μασόν, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημινίκος.



