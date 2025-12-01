Ο Ντόντσιτς γράφει Ιστορία στους Λ.Α. Λέικερς

Onsports Team

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση και γράφει ιστορία ως παίκτης των Λέικερς.

Στη νίκη της ομάδας του Λ.Α. επί των Πέλικανς (133-121), η οποία ήταν η έβδομη συνεχόμενη, ο Σλοβένος είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, καταγράφοντας τον έκτο συνεχόμενο αγώνα του με 30 ή περισσότερους πόντους (41, 37, 33, 43, 35 και 34), αφού σκόραρε 20 σε ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Ντόντσιτς, έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του Λος Άντζελες που πετυχαίνει ένα τέτοιο σερί. Μόνο οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο'Νιλ, Τζέρι Γουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ το είχαν καταφέρει πριν από αυτόν.

Να σημειωθεί ότι ήταν ο τρίτος συνεχόμενος αγώνας στον οποίο ο Ντόντσιτς και ο Ριβς τελείωσαν με 30 ή περισσότερους πόντους. Ήταν η τέταρτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια που δύο συμπαίκτες τους πέτυχαν αυτό το κατόρθωμα στο NBA.

Προηγουμένως, μόνο οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπακς, 2023), οι Μόντε Έλις και Κόρεϊ Μαγκέτ (Ουόριορς, 2010) και οι Τζορτζ Γκέρβιν και Μάικ Μίτσελ (Σπερς, 1984) το είχαν καταφέρει.