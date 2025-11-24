NBA: Ο Ντόντσιτς «οδηγεί» τους Λέικερς και οι Θάντερ συνεχίζουν το σερί τους (vid)

Οnsports Τeam

Σημαντικές νίκες σημείωσαν οι Λος Άντζελες Λέικερς και οι Οκολαχόμα Σιτι Θάντερ, ενώ ξεχώρισαν και οι νίκες των Σέλτικς, των Σανς και των Καβαλίερς.

Αναμενόμενα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα αποτελέσματα της αγωνιστικής στο NBA, με τους Λέικερς και τους Θάντερ να συνεχίζουν με νίκες την πορεία τους.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήραν την εκδίκηση τους από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς επικρατώντας εύκολα με 121-95 στο Paycom Center, φτάνοντας τις εννέα συνεχόμενες νίκες και διατηρώντας το αήττητο εντός έδρας.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν πρωταγωνιστής, αγωνιζόμενος 30 λεπτά και τελειώνοντας το παιχνίδι με 37 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος, με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας (11/15 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/9 βολές).

Την ίδια ώρα ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν και πάλι εντυπωσιακός και έδωσε στην ομάδα του την νίκη επί των Γιούτα Τζα με 108-106. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 40 λεπτά συμμετοχής, έχοντας στο ενεγρητικό του κάποιες στιγμές... μαγείας, με τον εκπληκτικό Όστιν Ριβς να ακολουθεί με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Luka really went BETWEEN the legs of the defender then threw a lob ?‍? pic.twitter.com/grgrCJlNOV — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 24, 2025

Τα αποτελέσματα των αγώνων του NBA τα ξημερώματα

Σίξερς - Χιτ 117-127

Χοκς - Χόρνετς 113-110

Σέλτικς - Μάτζικ 138-129

Καβαλίερς - Κλίπερς 120-105

Ράπτορς - Νετς 119-109

Θάντερ - Μπλέιζερς 122-95

Σανς - Σπερς 111-102

Τζαζ - Λέικερς 106-108