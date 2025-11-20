Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς είναι η καλύτερη επίθεση με τον «Greek Freak» κι η χειρότερη χωρίς!

AP Photo/Michael Conroy

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τεράστια επίδραση στο παιχνίδι των Μπακς, κάτι που αποτυπώνεται πλήρως κι από τους αριθμούς.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί το offensive rating.

Το συγκεκριμένο advanced stat καταγράφει την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας ή ενός παίκτη ανά 100 κατοχές. Οι Μπακς, λοιπόν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ διαθέτουν την καλύτερη επίθεση σε ολόκληρο το NBA, ενώ όταν ο «Greek Freak» είναι εκτός, τότε «κατρακυλούν» στην τελευταία θέση (ήτοι στην 30η)!

Συγκεκριμένα, οι Μπακς με τον Giannis σκοράρουν 123.5 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ αντίστοιχα πέφτουν στους 102.1, χωρίς αυτόν στο παρκέ. Τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει 31.2 πόντους σε 13 ματς, αλλά θα απουσιάσει για περίπου 1-2 εβδομάδες, λόγω τραυματισμού.